 Adana ASKİ Spor, Artun ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Adana ASKİ Spor, Artun ile yollarını ayırdı

    Adana ASKİ Spor, Artun ile yollarını ayırdı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren Adana ASKİ Spor, Antrenör ile yollarını ayırdı.

    Adana ASKİ Spor Başkanı Yüksel Durna, sezon başından beri alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle ile karşılıklı anlaşma sağlanarak kulüple ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

    'a Adana ASKİ Spor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Durna, "Adana ASKİ Spor hedeflerinden kopmamak için yeniden takım ruhu ve heyecan oluşturan bir koç ile çok hızlı bir şekilde anlaşma yoluna gidecektir. Bu hafta sonu İstanbul'da oynayacağımız İstanbul Üniversitesi maçından mutlak galibiyet hedefleyerek moral bulup, ligde yükseliş ivmesini yakalamak istiyoruz. Gelecek bu başarının ardından takımımızın gelecek yıl Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğine inancım tamdır" diye konuştu.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:28
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