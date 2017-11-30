Adana ASKİ Spor, Artun ile yollarını ayırdı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren Adana ASKİ Spor, Antrenör Tevfik Kaan Artun ile yollarını ayırdı.
Tevfik Kaan Artun'a Adana ASKİ Spor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Durna, "Adana ASKİ Spor hedeflerinden kopmamak için yeniden takım ruhu ve heyecan oluşturan bir koç ile çok hızlı bir şekilde anlaşma yoluna gidecektir. Bu hafta sonu İstanbul'da oynayacağımız İstanbul Üniversitesi maçından mutlak galibiyet hedefleyerek moral bulup, ligde yükseliş ivmesini yakalamak istiyoruz. Gelecek bu başarının ardından takımımızın gelecek yıl Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğine inancım tamdır" diye konuştu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:28
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 32
Yorum
mustafa Madem haklı Fener neden 2 yıl Avrupa'dan men aldı. Neden bunla ilgili hakkını aramıyor. Millete masal anlatma Fenerbahçe 4-3 Sivasspor 3 bak
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 32
Yorum
cevik cok iy soylemis normal
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 6
Yorum
BJK ÇELİŞKİLİ LAFLAR.BJK NİN ARTILARINI SAYMIİŞ,GS NİN EKSİLERİNİ SAYMIŞ.SONUÇ: BERABERE. KOMİK OLMUŞ.
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