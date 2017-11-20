 AGÜ Spor Sleza Deplasmanında – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    AGÜ Spor Sleza Deplasmanında

    AGÜ Spor Sleza Deplasmanında

    Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), EuroCup Women E Grubu 5. maçında Polonya ekibi Sleza Wroclaw ile karşılaşacak.

    Grupta 2 galibiyeti bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bir üst tura çıkma adına büyük önem taşıyan karşılaşmayı kazanarak 3. galibiyetini elde etmeye çalışacak. Hala Wielofunkcyjna'da oynanacak karşılaşma 22 Kasım Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:39
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