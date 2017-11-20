AGÜ Spor Sleza Deplasmanında
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), EuroCup Women E Grubu 5. maçında Polonya ekibi Sleza Wroclaw ile karşılaşacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:39
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 1
Yorum
Camera10 Sonuç olarak bir ALEX değil..
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Christoph Daum dönüyor!
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN ses Mesut bakka olmalı, Mesut süperliğde takım çalıştıracak hoca değil.
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Hala kovulmadı mı ?
Toplam 9
Yorum
kırmızı Arkadaş daha neyi bekliyorsunuz bu adamı göndermek için daha ne belalar gelmesi gerekiyor şampiyonluk şansımızın bitmesimi gerekiyor...
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