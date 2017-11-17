“İkim takım için de sert maç olacak”
Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında oynayacakları Fenerbahçe mücadelesinin iki takım için de sert bir mücadele olacağını dile getirdi.
"Az hata yapan taraf maçı kazanacak"
Kalaycıoğlu, Fenerbahçe ile Euroleague kulvarında da rakip olduklarını hatırlatarak, Kalaycıoğlu, "Oynadıkları maçlarda aldıkları skorların da gösterdiği gibi Fenerbahçe iyi kadroya sahip bir takım. Ekaterinburg takımını kendi sahalarında yendiler. Biz de İtalyan Famila Schio takımını kendi sahamızda yendik, onlar orada kaybetti. Hepimiz aynı ayarda güçlü takımlarız. Sahada en iyi mücadeleyi veren, az hata yapan taraf maçı kazanacak" diye konuştu.
"Kendi sahamızda avantajı yakalamaya çalışacağız"
İki tarafın da avantaj elde edebilecek güçte olduğunu vurgulayan deneyimli başantrenör, şu ifadelere yer verdi:
"Sert bir maçın bizi beklediğini biliyoruz. Geçen yıldan ana kadroda olan tecrübeli oyuncularımız var. Fenerbahçe de kadrosunu korudu sayılır. Avrupa'nın en iyilerinden biri olan Verameyenka da bu yıl iyi performans sergiliyor. Biz de ribauntlara odaklanacağız ve burada da problem yaşamazsak bizim için avantajlı bir maç olabilir. İki takımında birbirine avantajlı olduğu taraflar mevcut. Güzel ve heyecanlı bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum. Basketbolseverlere şimdiden keyifli seyirler diliyorum."
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:12
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
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