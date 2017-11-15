“Yeni transferlerimizle kadromuzu güçlendirdik”

Yapılan transferler ve takımın son durumu ile ilgili konuşan kulüp başkanı Ömer Yağmur, "Takım olarak lige iyi başladık. İlk üç maçımızı kazandık. Bu sene daha mütevazı bir takımla mücadele ediyoruz. Avrupa Kupası maçlarına talihsiz mağlubiyetle başladık. Son birkaç saniyede yediğimiz basketler sonucu mağlup olduk. Ligde ilk sezonu ilk 5 takım arasında bitirmek istiyoruz. Avrupa arenasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle takımımıza son olarak iki ismi transfer ettik. Birisi guard pozisyonunda olan ülkemizde de bir çok takımda forma giyen ABD'li basketbolcu Natasha Lacy (32) bir diğeri de şu an İngiltere A Milli Kadınlar Basketbol Takımı kampında olan uzun forvet Chantelle Handy'i (30) transfer ettik.



Mevcut kadromuzda yıl başına kadar kontratı olan sporcular var. Hocamızla görüşüp iyi bir kadro ile sezon sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz. Hafta sonu BOTAŞ deplasmanına gideceğiz. Bu karşılaşmayı kazanarak Polonya'da oynayacağımız Avrupa Kupası müsabakasına moralli gitmek istiyoruz" diye konuştu.



NATASHA LACY: "KAYSERİ'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen ABD'li basketbolcu Natasha Lacy daha sonra ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarına çabuk ısınan Lacy, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Amerikalı basketbolcu açıklamasında, "Kayseri'de olduğum için çok mutluyum, zaten 5-6 senedir Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giymiştim ve sadece birinden galibiyetle ayrılmıştık. Kayseri'nin seyircisini iyi biliyorum, çok etkililer. Kayserili basketbol severlerle karşısında oynamaktan çok mutlu olacağım. Onlar bizim altıncı adamımız, bize çok iyi enerji katacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu. Amerikalı basketbolcu Türkçe olarak "Merhaba Kayseri" diyerek konuşmasını tamamladı.



Pazar günü BOTAŞ ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam eden AGÜ Spor'da sakat bulunmuyor. Hafta sonuna kadar Kayseri'de çalışacak olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra Ankara'ya hareket edecek. Yeni transferlerden Chantelle Handy önümüzdeki günlerde ülkesinden gelerek takıma katılacak.



ANTRENMAN SONRASI ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman sonrası Amerikalı basketbolcu 31 yaşına basan Danielle Page ile 39 yaşına basan AGÜ Spor Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey'in doğum günü kutlandı. Page ve Bozbey antrenman sonrası pasta kesip arkadaşlarının tebriklerini kabul ettiler. Antrenman pastalarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.