Nicole Page attığı 21 sayı ile dikkat çekti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay Bşb. ile oynayan Agü Spor'da Danielle Nicole Page karşılaşmada 21 sayı attı 13 ribaund aldı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:30
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Beşiktaş’tan daha iyiydi
Toplam 2
Yorum
good bye tudor git tudor git tudor lütfen git rica ediyorum git
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 56
Yorum
Mr. Black Bir Beşiktaşlı olarak Aytkut Hoca'nın kalmasını istemem gerekir. Ama bu camiaya yazıktır. kimse endişelere kulak vermiyor. Ali Koç gelmeli
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Sinan’ın yeni adresi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GS'NİN SENEYE ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAYACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUN.? 1-2 MAÇ KAYBEDERSE 3.NCÜ OLABİLİR. ERKEN HAYAL KURMAYIN
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