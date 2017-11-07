 Nicole Page attığı 21 sayı ile dikkat çekti – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Nicole Page attığı 21 sayı ile dikkat çekti

    Nicole Page attığı 21 sayı ile dikkat çekti

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay Bşb. ile oynayan Spor'da Danielle Nicole Page karşılaşmada 21 sayı attı 13 ribaund aldı.

    Hatay Bşb'ye kendi sahasında 71-82 yenilen Spor'da Sırbistanlı 31 yaşındaki forvet Danielle Nicole Page, karşılaşmada 34 dakika süre aldı. Page, oyunda kaldığı süre içinde rakip potaya 21 sayı bırakarak pota altında da 13 ribaund aldı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:30
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