Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi karşılaşması, saat 17.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Derbi karşılaşması öncesi ligde 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, 8 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Ligdeki tek galibiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında elde eden Beşiktaş ise haftaya 11. sırada girdi.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:24
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 47
Yorum
H.K sen neyi kazandında takımın en iyisini satıyosun. yarım asır şampiyon olamamışsın bunların aklı hala gençlerbirliği, ankaragücü aklı.
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
Kadın basketbolunda derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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