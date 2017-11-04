Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi karşılaşması, saat 17.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Derbi karşılaşması öncesi ligde 4 maçını da kazanan Fenerbahçe, 8 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Ligdeki tek galibiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında elde eden Beşiktaş ise haftaya 11. sırada girdi.