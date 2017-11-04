 Kadın basketbolunda derbi heyecanı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Kadın basketbolunda derbi heyecanı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi karşılaşmasında , yarın 'ı ağırlayacak.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi karşılaşması, saat 17.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Derbi karşılaşması öncesi ligde 4 maçını da kazanan , 8 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor. Ligdeki tek galibiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında elde eden ise haftaya 11. sırada girdi.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:24
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