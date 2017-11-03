Sheron Houston yeniden Elazığ’da

Geçtiğimiz sezon Elazığ İl Özel İdarespor’un başarısında önemli pay sahibi olan Sheron Houston ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdarespor, eski oyuncusu Sheron Victoria Houston'u yeniden renklerine bağladı. Yeni sezon için Edremit Belediye Gürespor ile prensipte anlaşmasına rağmen sözleşme imzalamayan ve bazı sorunlar yaşayan Amerikalı pivot, yeniden Elazığ ekibinin yolunu tuttu. Takımla antrenmanlara çıkan tecrübeli oyuncunun ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayarak, bir süre ayrı kaldığı takımında yerini alacağı bildirildi.



Geçtiğimiz sezon Elazığ İl Özel İdarespor formasıyla 37 lig maçında mücadele eden 1.91 boyunda Amerikalı oyuncu, 35.5 dakika süre, 21.9 sayı ve 16.4 ribaund ortalamaları yakaladı.



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde üst üste üç galibiyet alarak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ ekibi, Sheron Houston transferiyle kadrosunu güçlendirmiş oldu.