Sheron Houston yeniden Elazığ’da
Geçtiğimiz sezon Elazığ İl Özel İdarespor’un başarısında önemli pay sahibi olan Sheron Houston ile yeniden anlaşmaya varıldı.
Geçtiğimiz sezon Elazığ İl Özel İdarespor formasıyla 37 lig maçında mücadele eden 1.91 boyunda Amerikalı oyuncu, 35.5 dakika süre, 21.9 sayı ve 16.4 ribaund ortalamaları yakaladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde üst üste üç galibiyet alarak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ ekibi, Sheron Houston transferiyle kadrosunu güçlendirmiş oldu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:23
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Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!
Toplam 16
Yorum
forever1903 emreye, ardaya, selcuka, gönüle, volkan sene örnek olsun, birakin ki genclerin önü acilsin, biktik sizden, gidin artik
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''Beni dinlemiyorsunuz!''
Toplam 7
Yorum
sizce Sizce devre arasına kadar fenerde "cehennem donar mı?" yorumlarınızı buradan onaylayarak yeşil yada kırmızı ile gösterebilirsiniz bekliyoruz
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 10
Yorum
forever1903 bence talisca arti 10 milyona olur ama benficanin o kadar parasi var mi bilemem, cünkü cenk 30 dan asagiya gitmez, gitmemeli
Sheron Houston yeniden Elazığ’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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