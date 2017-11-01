 Yakın Doğu liderle kapışacak – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yakın Doğu liderle kapışacak

    Yakın Doğu liderle kapışacak
    Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak. Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Yakın Doğu Üniversitesi averajla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı ise B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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