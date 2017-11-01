 Kadınlar Avrupa sınavında – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kadınlar Avrupa sınavında

    Kadınlar Avrupa sınavında
    Kadınlarda 8 Türk ekibi, Avrupa sahnesinde. İki Türk ekibi Bellona AGÜ Spor ile İstanbul Üniversitesi, Avrupa Kupası E Grubu maçında bugün saat 18.00'de Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Maçların programı şöyle: Avrupa Ligi: 22.30 C. Braine - G.Saray, 17.00 Ekaterinburg - F.Bahçe, 22.30 P. Avenida - Y. Doğu Ünv., Avrupa Kupası: 19.00 GA Kosice - Mersin BŞB, Piestanske Cajky - Hatay BŞB, 18.00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Ünv.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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