 Beşiktaş'ın konuğu TTT Riga – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın konuğu TTT Riga

    Beşiktaş'ın konuğu TTT Riga

    , FIBA Avrupa Kupası A Grubu 4. maçında yarın Letonya'nın TTT Riga takımını konuk edecek.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. TTT Riga ise 3 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında Letonya'da yapılan müsabakayı 78-52'lik skorla TTT Riga kazandı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:27
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