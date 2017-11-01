Beşiktaş'ın konuğu TTT Riga

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. TTT Riga ise 3 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında Letonya'da yapılan müsabakayı 78-52'lik skorla TTT Riga kazandı.