Beşiktaş'ın konuğu TTT Riga
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 4. maçında yarın Letonya'nın TTT Riga takımını konuk edecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada yer alıyor. TTT Riga ise 3 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında Letonya'da yapılan müsabakayı 78-52'lik skorla TTT Riga kazandı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 7
Yorum
İLHAM AZERİ Siz futbol mu oynadınız ki ? Her yenilen hakeme sallıyor
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Bu kadar da tesadüf olur mu!
Toplam 15
Yorum
Meth çünkü kendisi defansif teknik direktör.oyun felsefesinde hucum yok defans var.normaldir.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 34
Yorum
Aslan MACIN 32.DK 'SINDAKI TABANI GÖRÜP FAUL BILE CALAMIYAN HALIS DISIPLINE SEVK EDILMEDIMI?GÖREV ADAMI HALISMIYDI YOKSA!
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