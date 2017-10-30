Potada Türk derbisi

Grupta 1 galibiyeti bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçı da alarak tur iddiasını diğer maçlara taşımaya çalışacak. Zorlu mücadele 1 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.