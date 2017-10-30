Potada Türk derbisi
Kayseri temsilcisi Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Kadın Basketbol Takımı 2017-2018 sezonu EuroCup Women E Grubu 4'üncü maçında İstanbul Üniversitesi ile Çarşamba günü evinde karşılaşacak.
Grupta 1 galibiyeti bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçı da alarak tur iddiasını diğer maçlara taşımaya çalışacak. Zorlu mücadele 1 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
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Orman teklifi geri çevirdi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ oğluşum kudurdun mu hasetinden ? zorunuza mı gidiyor ? adam milli takımda atıyor CL de atıyor ligte atıyor.. daha ne yapacak ? sen görme !
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Tarih Yazıcı
Toplam 7
Yorum
sabahattin Abartmıyorum GS yendik diye söylemiyorum bu sezon Onur dahil defans sağlam olursa TS şampiyon olur.Çünkü güçlü orta saha gol atan forvet var
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Gomis niye çıkar
Toplam 19
Yorum
Ferhat Operasyon tamam tff is basinda 23 haftadir GS dogruyolar. Sen Rakipe istedigin ginbi foul yaptir bizimkilere hemen Kart . Kafadan takim kes
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