 Potada Türk derbisi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Potada Türk derbisi

    Potada Türk derbisi

    Kayseri temsilcisi Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( Spor), Kadın Basketbol Takımı 2017-2018 sezonu EuroCup Women E Grubu 4'üncü maçında ile Çarşamba günü evinde karşılaşacak.

    Grupta 1 galibiyeti bulunan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçı da alarak tur iddiasını diğer maçlara taşımaya çalışacak. Zorlu mücadele 1 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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