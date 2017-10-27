Kadın basketçiler, meme kanserine dikkat çekti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdaresi Bayan Basketbol Takımı oyuncuları, meme kanserine dikkat çekmek için üzerinde ‘farkındayım’ yazılı tişörtle antrenmana çıktı.

31 Ekim Meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı dolayısıyla Medical Park Hastanesi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdaresi Bayan Basketbol Takımına üzerinde 'farkındayım' yazılı tişörtler hediye etti. Antrenmana üzerinde 'farkındayım' yazılı tişörtlerle çıkan bayan basketbol takımının Basın Sözcüsü Orçun Coşkun amaçlarının sadece Elazığ'ı basketbolda temsil etmek olmadığını aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de kenti temsil etmek olduğunu söyledi.



İl Özel İdare Bayan Basketbol Takım Kaptanı Gamze Türkoğlu ise meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Yaklaşık 2 ay önce kendisinin annesinin de meme kanserine yakalandığını aktaran Türkoğlu," Yapılan araştırmalara göre 8 kadından biri kanser riskini taşıyor. Hepimiz kanser olma adayıyız. Önemli olan erken teşhistir. Umarım herkes bilinçli olur ve tedbirlerini alırlar. Önceliğimiz kadınların sağlıklı olması ve kadın görüntülerinden kopmamaları" diye ifade etti.



Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ise , "31 Ekim meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayındayız. Bu vesileyle Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı oyuncuları ile antrenman öncesi Medical Park'ın farkındayım ve korkmuyorum sloganlarının yer aldığı tişörtleri sporcularımız giyerek pembe kurdele taktılar. Kadınlarda meme kanserinin erken teşhisinin önemini vurgulamak ve meme kanseri farkındalığını arttırmak amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan bu kanser ile mücadelede toplumun bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi önemlidir. Bizlerde bu tarz etkinliklerle erken teşhisin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Buradan sesimizin ulaştığı yerlere 'Kanserden Korkmayın Geç Kalmaktan Korkun' diyoruz" ifadelerini kullandı.