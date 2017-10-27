 Beckerspor'un konuğu Orman Gençlik – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beckerspor'un konuğu Orman Gençlik

    Beckerspor'un konuğu Orman Gençlik

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kaybeden son sıradaki Bornova Beckerspor, yarın OGM Orman Gençlik'i konuk edecek.

    Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Geçen sezon Bornova Becker'le birlikte lige yükselmenin sevincini yaşayan Orman Gençlik, 3 haftada 1 galibiyet elde etti.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beckerspor'un konuğu Orman Gençlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle