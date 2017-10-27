 Basketbolculardan huzurevine ziyaret – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Basketbolculardan huzurevine ziyaret

    Basketbolculardan huzurevine ziyaret

    Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor basketbol takımı oyuncuları huzurevini ziyaret etti.

    Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor Basketbol Takımı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Kızılay Huzurevini ziyaret ettiler. Sporcular ve teknik heyet yaşlıların tek tek elini öperek onlar ile sohbet ettiler ve zaman geçirdiler. Sporcular huzurevi yetkililerinden yapılan çalışmalar ve günlük hayat hakkında bilgiler aldılar. Yaşlılar ile hoşça vakit geçiren Edremit Belediyesi Gürespor Basketbol Takımı sporcuları herkesi zaman buldukça huzurevlerini ziyaret etmeye çağırdılar.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:27
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