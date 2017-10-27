 Avrupa'da 3'te 3 yaptılar – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Avrupa'da 3'te 3 yaptılar

    Avrupa'da 3'te 3 yaptılar

    Eurocup Women D Grubunda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, üçte üç yaparak grubunda zirvedeki yerini korudu.

    Polonya'nın Energa Torun takımıyla deplasmanda karşılaşan Kadın Basketbol takımı rakibini 53-71 mağlup etti. Yurtdışında yaşayan taraftarların desteğini de yanına alarak rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Hatay'ın meleklerinden Hind Ben Abdelkader 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Leilani Mitchell 17 sayı, 6 asist 3 top çalma, Courtney Paris 8 sayı, 15 ribaund, Viktoria Mircheva 9 sayı, Katsiaryna Syntsina 7 sayı ile tamamladı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:42
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