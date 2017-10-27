Avrupa'da 3'te 3 yaptılar

Polonya'nın Energa Torun takımıyla deplasmanda karşılaşan Kadın Basketbol takımı rakibini 53-71 mağlup etti. Yurtdışında yaşayan taraftarların desteğini de yanına alarak rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Hatay'ın meleklerinden Hind Ben Abdelkader 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Leilani Mitchell 17 sayı, 6 asist 3 top çalma, Courtney Paris 8 sayı, 15 ribaund, Viktoria Mircheva 9 sayı, Katsiaryna Syntsina 7 sayı ile tamamladı.