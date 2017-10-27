Avrupa'da 3'te 3 yaptılar
Eurocup Women D Grubunda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, üçte üç yaparak grubunda zirvedeki yerini korudu.
Polonya'nın Energa Torun takımıyla deplasmanda karşılaşan Kadın Basketbol takımı rakibini 53-71 mağlup etti. Yurtdışında yaşayan taraftarların desteğini de yanına alarak rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Hatay'ın meleklerinden Hind Ben Abdelkader 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Leilani Mitchell 17 sayı, 6 asist 3 top çalma, Courtney Paris 8 sayı, 15 ribaund, Viktoria Mircheva 9 sayı, Katsiaryna Syntsina 7 sayı ile tamamladı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:42
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Podolski'den Fenerbahçe'ye Hello Kitty göndermesi
Toplam 2
Yorum
Ankaragücü ne boş bir insan buda
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 76
Yorum
KaRTaL Siz daha bişey yaşamadınız..sizede başlasın üstüste hakem hataları ozaman görecez bakalım masum oyuncularınızın gerçek yüzünü atilla aslan!!
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Zafer zamanı!
Toplam 4
Yorum
canyavuz bu kadro ile bu trabzonspor u yenemezsen istifa et sayın tudor....
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