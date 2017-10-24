YDÜ'nin konuğu Ekaterinburg
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımını ağırlayacak.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30 başlayacak. Gruptaki ilk iki maçında İtalya'nın Famila Schio ekibini evinde 67-64, Fransa temsilcisi BLMA'yı ise deplasmanda 80-56 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, UMMC Ekaterinburg karşısında da kazanarak namağlup yoluna devam etmeyi hedefliyor.
B Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Perfumerias Avenida
|2
|2
|0
|120
|77
|4
|2
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2
|2
|0
|147
|120
|4
|3
|Famila Schio
|2
|1
|1
|126
|116
|3
|4
|Nadezhda
|2
|1
|1
|124
|125
|3
|5
|UMMC Ekaterinburg
|2
|1
|1
|122
|124
|3
|6
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|116
|123
|3
|7
|Wisla Can-Pack
|2
|0
|2
|126
|142
|2
|8
|BLMA
|2
|0
|2
|90
|144
|2
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:33
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
YDÜ'nin konuğu Ekaterinburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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