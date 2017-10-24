 YDÜ'nin konuğu Ekaterinburg – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    YDÜ'nin konuğu Ekaterinburg

    YDÜ'nin konuğu Ekaterinburg

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın takımını ağırlayacak.

    Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30 başlayacak. Gruptaki ilk iki maçında İtalya'nın Famila Schio ekibini evinde 67-64, Fransa temsilcisi BLMA'yı ise deplasmanda 80-56 yenen , karşısında da kazanarak namağlup yoluna devam etmeyi hedefliyor.

    B Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Perfumerias Avenida 2 2 0 120 77 4
    2 Yakın Doğu Üniversitesi 2 2 0 147 120 4
    3 Famila Schio 2 1 1 126 116 3
    4 Nadezhda 2 1 1 124 125 3
    5 UMMC Ekaterinburg 2 1 1 122 124 3
    6 Fenerbahçe 2 1 1 116 123 3
    7 Wisla Can-Pack 2 0 2 126 142 2
    8 BLMA 2 0 2 90 144 2
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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