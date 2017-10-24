 Galatasaray, Fransa deplasmanında – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Galatasaray, Fransa deplasmanında

    Galatasaray, Fransa deplasmanında

    , FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Fransa temsilcisi Bourges Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Bourges şehrindeki Prado Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Bu müsabaka öncesi grupta iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Sopron Basket takımına deplasmanda 72-55 kaybederken, ikinci maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a İstanbul'da 82-77 üstünlük sağladı. Bourges Basket takımı ise deplasmanda oynadığı ilk iki maçında ZVVZ USK Prag'a 64-61 yenilip, Belçika temsilcisi Castors Braine'i 78-66 mağlup etti.

    A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Dinamo Kursk 2 2 0 167 136 4
    2 Sopron Basket 2 2 0 145 125 4
    3 Bourges Basket 2 1 1 139 130 3
    4 ZVVZ USK Prag 2 1 1 141 143 3
    5 ESBVA-LM 2 1 1 133 143 3
    6 Galatasaray 2 1 1 137 149 3
    7 CCC Polkowice 2 0 2 130 138 2
    8 Castors Braine 2 0 2 134 162 2
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:24
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