Galatasaray, Fransa deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Fransa temsilcisi Bourges Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bourges şehrindeki Prado Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Bu müsabaka öncesi grupta iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Sopron Basket takımına deplasmanda 72-55 kaybederken, ikinci maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a İstanbul'da 82-77 üstünlük sağladı. Bourges Basket takımı ise deplasmanda oynadığı ilk iki maçında ZVVZ USK Prag'a 64-61 yenilip, Belçika temsilcisi Castors Braine'i 78-66 mağlup etti.
A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Dinamo Kursk
|2
|2
|0
|167
|136
|4
|2
|Sopron Basket
|2
|2
|0
|145
|125
|4
|3
|Bourges Basket
|2
|1
|1
|139
|130
|3
|4
|ZVVZ USK Prag
|2
|1
|1
|141
|143
|3
|5
|ESBVA-LM
|2
|1
|1
|133
|143
|3
|6
|Galatasaray
|2
|1
|1
|137
|149
|3
|7
|CCC Polkowice
|2
|0
|2
|130
|138
|2
|8
|Castors Braine
|2
|0
|2
|134
|162
|2
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:24
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Galatasaray, Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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