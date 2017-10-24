Galatasaray, Fransa deplasmanında

Bourges şehrindeki Prado Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Bu müsabaka öncesi grupta iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Sopron Basket takımına deplasmanda 72-55 kaybederken, ikinci maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a İstanbul'da 82-77 üstünlük sağladı. Bourges Basket takımı ise deplasmanda oynadığı ilk iki maçında ZVVZ USK Prag'a 64-61 yenilip, Belçika temsilcisi Castors Braine'i 78-66 mağlup etti.

A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle: