Fenerbahçe, BLMA'yı konuk edecek

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yenen sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında İtalya temsilcisi Famila Schio'ya rakip sahada 62-49 mağlup oldu. İlk iki maç sonunda 3 puanı bulunan Fenerbahçe, grupta 6. sırada yer alıyor. BLMA ise ilk iki müsabakasında İspanyol ekibi Perfumeiras Avenida'ya rakip sahada 64-34, Yakın Doğu Üniversitesi'ne de evinde 80-56 yenildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Fransız ekibi, grupta son sırada bulunuyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: