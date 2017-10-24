Fenerbahçe, BLMA'yı konuk edecek
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Fransa temsilcisi BLMA'yı ağırlayacak.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rus ekibi Nadezhda'yı 67-61 yenen sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında İtalya temsilcisi Famila Schio'ya rakip sahada 62-49 mağlup oldu. İlk iki maç sonunda 3 puanı bulunan Fenerbahçe, grupta 6. sırada yer alıyor. BLMA ise ilk iki müsabakasında İspanyol ekibi Perfumeiras Avenida'ya rakip sahada 64-34, Yakın Doğu Üniversitesi'ne de evinde 80-56 yenildi. Henüz galibiyetle tanışamayan Fransız ekibi, grupta son sırada bulunuyor.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 3. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Perfumerias Avenida
|2
|2
|0
|120
|77
|4
|2
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2
|2
|0
|147
|120
|4
|3
|Famila Schio
|2
|1
|1
|126
|116
|3
|4
|Nadezhda
|2
|1
|1
|124
|125
|3
|5
|UMMC Ekaterinburg
|2
|1
|1
|122
|124
|3
|6
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|116
|123
|3
|7
|Wisla Can-Pack
|2
|0
|2
|126
|142
|2
|8
|BLMA
|2
|0
|2
|90
|144
|2
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:11
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Fenerbahçe, BLMA'yı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.