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Judo Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray erkek ve kadın judo takımları, Judo Spor Toto Süper Ligi'nde 2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 14:43
Judo Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Judo Spor Toto Süper Ligi'nde 2022 sezonunun kadın ve erkeklerde şampiyonu Galatasaray oldu. Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, kadınlarda ve erkeklerde 15 kulüp katıldı. Müsabakalar sonucunda hem kadın hem erkeklerde sarı-kırmızılı ekip 18 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Ligde kadınlarda ikinciliği Denizli Büyükşehir Belediyespor averaj ve 12 puanla elde ederken, üçüncülük kürsüsünde ise 12'şer puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor yer aldı.

Erkeklerde 15 puan elde eden Antalya Prens Gençlikspor ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Konya Selçuklu Belediyespor ise12 puan ve averajla üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Kulüplerimizin bünyesinde bulunan ve milli takımlarımızın kategorilerinde yer alan judocularımız, 2022 yılını 221 madalya ile tamamlayarak bizleri mutlu ettiler. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşayacağımız 2023 yılında sporcularımızın elde edeceği başarılar katlanarak devam edecektir. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lig mücadelelerini izleyen Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de sporculara başarılar diledi.

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