Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda milliler gümüş madalya kazandı

Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde yapılan karma takımlar müsabakasında gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekvador'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Genç Karma Milli Takım, final karşılaşmasında Japonya'ya 4-0 yenilerek ikinci oldu.

Özlem Yıldız, Fidan Ögel, Hilal Öztürk, Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, Ayşenur Karadağ, Merve Azak, Cem Ata Demirtaş, Muhammed Demirel ve Münir Ertuğ'dan oluşan ve ilk turu maç yapmadan geçen milli takım, çeyrek final karşılaşmasında Gürcistan'ı 4-3 yendi.

Yarı finalde Brezilya'yı 4-2 mağlup eden milliler, altın madalya için Japonya ile karşılaştı. Müsabakayı 4-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda ferdi müsabakalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla ülke sıralamasında Japonya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer almıştı.