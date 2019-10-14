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18 Mart 2020, Çarşamba
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Genç milli judocular Fas'a gitti

Genç milli judocular Fas'a gitti

Fas'ın Marakeş kentinde tarihlerinde yapılacak 'nda kadınlarda 3, erkeklerde 5 milli judocu madalya mücadelesi verecek.

'nda tatamiye çıkacak milli takım bugün hava yoluyla Fas'a hareket etti. Marakeş kentinde tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada; , 3 kadın ve 5 erkek judocu temsil edilecek. 88 ülkeden 237 kadın ve 321 judocunun mücadele edeceği müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcular ve maç günleri şöyle:

16 Ekim Çarşamba:

48 Kg: Tuğçe Beder; 60 Kg: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız.

17 Ekim Perşembe
63 Kg: Minel Akdeniz.

18 Ekim Cuma:
81 Kg: Muhammet Mustafa Koç, 90 Kg: Mert Şişmanlar.

19 Ekim Cumartesi:
+78 Kg: Kübranur Esir, 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.

20 Ekim Pazar:
Karma takımlar.

  1. 15.10.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2020 17:43
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