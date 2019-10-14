Genç milli judocular Fas'a gitti

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli takım bugün hava yoluyla Fas'a hareket etti. Marakeş kentinde 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada; Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu temsil edilecek. 88 ülkeden 237 kadın ve 321 judocunun mücadele edeceği müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcular ve maç günleri şöyle:

16 Ekim Çarşamba:

48 Kg: Tuğçe Beder; 60 Kg: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız.

17 Ekim Perşembe

63 Kg: Minel Akdeniz.

18 Ekim Cuma:

81 Kg: Muhammet Mustafa Koç, 90 Kg: Mert Şişmanlar.

19 Ekim Cumartesi:

+78 Kg: Kübranur Esir, 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.

20 Ekim Pazar:

Karma takımlar.