Genç milli judocular Fas'a gitti
Fas'ın Marakeş kentinde 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlarda 3, erkeklerde 5 milli judocu madalya mücadelesi verecek.
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli takım bugün hava yoluyla Fas'a hareket etti. Marakeş kentinde 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada; Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu temsil edilecek. 88 ülkeden 237 kadın ve 321 judocunun mücadele edeceği müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcular ve maç günleri şöyle:
16 Ekim Çarşamba:
48 Kg: Tuğçe Beder; 60 Kg: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız.
17 Ekim Perşembe
63 Kg: Minel Akdeniz.
18 Ekim Cuma:
81 Kg: Muhammet Mustafa Koç, 90 Kg: Mert Şişmanlar.
19 Ekim Cumartesi:
+78 Kg: Kübranur Esir, 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.
20 Ekim Pazar:
Karma takımlar.
- 15.10.2019
- Güncelleme: 18.03.2020 17:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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