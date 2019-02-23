Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası

Yunus Emre Spor Salonu'ndaki organizasyonda; minikler, yıldızlar, gençler, ümit gençler ve büyükler olmak üzere beş kategoride mücadeleler yapılıyor. Şampiyonaya 35 ilden 189 sporcu katıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, federasyon için judo branşının çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenen dünya şampiyonasında bir sporcunun ilk defa altın madalya aldığını ifade eden Sayyıdan, şöyle konuştu:

"2016 yılında 2 bronz madalya almıştık. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları'nda üç ile altı arası madalya almak. Tabii bu madalyanın renginin de altına doğru yönelmesi için elimizden gelen tüm gayreti, teknik ekip ve kulüplerle birlikte göstermeye çalışıyoruz. Amacımız Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, İstiklal Marşı'mızı dinletmek. Buna da inanıyorum ki sporcularımız devletimizin verdiği imkanlarla başaracaklar."

Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. Şampiyona yarınki final maçlarıyla sona erecek.

Öte yandan, açılış törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve sporseverler de katıldı.