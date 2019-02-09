Gençler Judo Şampiyonası devam ediyor
Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.
Türkiye Judo Federasyonunun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda organize edilen şampiyonanın ikinci gününde, kadınlarda 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda kürsüde yer alan isimler belirlendi.
İl sıralamasında İstanbul bölgesi 4 altınla birinci, Kocaeli bölgesi 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronzla ikinci, Ankara bölgesi ise 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonanın 2. gününde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:
KADINLAR
52 kilo: 1. Zeliha Cinci (Ankara), 2. Beyza Özdemir (Kocaeli), 3. Eda Karademir (Karaman), 3. Kader Divan (Bursa)
57 kilo: 1. Hasret Bozkurt (İstanbul), 2. Özlem Yıldız (Iğdır), 3. Buket Mercan (Ankara), 3. Kübra Şenyayla (Bursa)
63 kilo: 1. Minel Akdeniz (İstanbul), 2. Habibe Afyonlu (Balıkesir), Nurdan Almalı (Sivas), 3. Fidan Ögel (Manisa)
ERKEKLER
73 kilo: 1. Yusuf Esirci (Düzce), 2. Niyazi Gökçen (Manisa), 3. Hasan Erkan (Rize), 3. Bayram Kandemir (Konya)
81 kilo: 1. Recep Çimen (İstanbul), 2. Burak Çuhadar (Ankara), 3. Abidin Karabulut (Manisa), 3. Ahmet Çiftçi (Konya)
Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
- 9.2.2019 19:09
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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