Milli sporcuya şiddet iddiası! Açıklama yapıldı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da düzenlenen şampiyona sonrasında basına da yansıyan istenmeyen bir olayın vuku bulduğu fakat olayda yaşananların basına yansıdığı gibi gerçekleşmediği kaydedildi.

Olayın başlama anında olanların milli sporcu Tuğba Zehir tarafından doğru şekilde anlatılmış olsa da kendisinin başka bir spor insanı tarafından darp edilmediği, ancak milli sporcuya karşı kaba sözler sarf edildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Olayın her safhasına federasyon yetkilileri ve birçok sporcu tanıklık etmiştir. Milli sporcuya karşı yapılan davranış üzücü olduğu kadar sporcumuzun ulusal medya aracılığıyla kamuoyu önünde olayı gerçeğinden farklı şekilde anlatması da o kadar üzücüdür. Olayın tarafları ile ilgili spor hukuku çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlenmiş ve idari soruşturma açılmıştır."