 Milli sporcuya şiddet iddiası! Açıklama yapıldı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Milli sporcuya şiddet iddiası! Açıklama yapıldı

    Milli sporcuya şiddet iddiası! Açıklama yapıldı

    Türkiye Judo Şampiyonası'nda milli sporcu 'e şiddet iddiasıyla ilgili olarak, olayın tarafları ile ilgili spor hukuku çerçevesinde gerekli tutanakların düzenlendiği ve idari soruşturma açıldığı bildirildi.

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da düzenlenen şampiyona sonrasında basına da yansıyan istenmeyen bir olayın vuku bulduğu fakat olayda yaşananların basına yansıdığı gibi gerçekleşmediği kaydedildi.

    Olayın başlama anında olanların milli sporcu tarafından doğru şekilde anlatılmış olsa da kendisinin başka bir spor insanı tarafından darp edilmediği, ancak milli sporcuya karşı kaba sözler sarf edildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

    "Olayın her safhasına federasyon yetkilileri ve birçok sporcu tanıklık etmiştir. Milli sporcuya karşı yapılan davranış üzücü olduğu kadar sporcumuzun ulusal medya aracılığıyla kamuoyu önünde olayı gerçeğinden farklı şekilde anlatması da o kadar üzücüdür. Olayın tarafları ile ilgili spor hukuku çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlenmiş ve idari soruşturma açılmıştır."

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:22
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