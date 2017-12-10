Milli sporcuya şiddet iddiası! Açıklama yapıldı
Türkiye Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Zehir'e şiddet iddiasıyla ilgili olarak, olayın tarafları ile ilgili spor hukuku çerçevesinde gerekli tutanakların düzenlendiği ve idari soruşturma açıldığı bildirildi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da düzenlenen şampiyona sonrasında basına da yansıyan istenmeyen bir olayın vuku bulduğu fakat olayda yaşananların basına yansıdığı gibi gerçekleşmediği kaydedildi.
Olayın başlama anında olanların milli sporcu Tuğba Zehir tarafından doğru şekilde anlatılmış olsa da kendisinin başka bir spor insanı tarafından darp edilmediği, ancak milli sporcuya karşı kaba sözler sarf edildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Olayın her safhasına federasyon yetkilileri ve birçok sporcu tanıklık etmiştir. Milli sporcuya karşı yapılan davranış üzücü olduğu kadar sporcumuzun ulusal medya aracılığıyla kamuoyu önünde olayı gerçeğinden farklı şekilde anlatması da o kadar üzücüdür. Olayın tarafları ile ilgili spor hukuku çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlenmiş ve idari soruşturma açılmıştır."
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:22
-
Okan Buruk'a tarihi ceza gelebilir!
Toplam 16
Yorum
PLAY Doğrıyu söylüyeni 9 köyden kovarlarmış TFF ve kurullarıda aynı MHK ve hakemleride maçlara etki ediyorlar ama ceza yok işte TÜRK futbolu.....
-
Zafere kaçış
Toplam 6
Yorum
misafir Ne kacisi kacirdilar resmen
-
Janssen'in tapusu alınıyor!
Toplam 5
Yorum
kaan 23 yaşında onun yediği tekmeleri sen yesen penaltı atmaya bile cesaret edemezdin.fb li ya.sizin cenk benzer iki tekme yedi mi basın coşuyor.
Milli sporcuya şiddet iddiası! Açıklama yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.