Milli judocu: Rakibimin babası beni dövdü

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan ve 7- 8 Aralık'ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 10 bin kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, 57 kiloda mindere çıkan Tuğba Zehir, final karşılaşması ardından rakibinin babası Tacettin Özerler'in kendisini dövdüğünü öne sürdü.



Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu olan, birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 5 Avrupa şampiyonluğu, 2 Dünya üçüncülüğü, 2 Avrupa ikinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan Türkiye Judo Milli Takım sporcusu Tuğba Zehir, 7 Aralık'ta kadınlar kategorisi final maçında kupa için Nazlıcan Özerler'le müsabakaya çıktı. Müsabaka sonunda Özerler'i yenen Tuğba Zehir kupanın sahibi oldu. Tuğba Zehir, madalya ve kupa töreninden sonra rakibi Nazlıcan Özerler'in babası Tacettin Özerler'in kendisine sinkaflı küfür ettiğini iddia etti. Özerler'in daha sonra spor salonu koridorunda kendisini dövdüğünü, yüz, omuz ve göğüs bölgesinde darba bağlı morluklar oluştuğunu belirten Zehir, hastaneye giderek 'Darp raporu' aldı. Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek, Tacettin Özerler hakkında polise şikayette bulunduğunu vurgulayan Tuğba Zehir, kupa töreninden sonra Özerler'in dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdiğini, kendisinin bu hediyeyi kabul etmediğini, olayın da bundan dolayı yaşandığını söyledi. Milli sporcu Tuğba Zehir, yaşadıklarını şöyle anlattı:







"KÜFÜR ETTİ, KORİDORDA DÖVDÜ"

"17 yıldır judo sporu yapıyorum. Yurt içi ve dışında derecelerim var. Burada 57 kiloda mücadele ettim. Rakibimi yendim. Madalya töreni sonrası rakibimin babası, sporculara kendi yaptırdığı tişörtleri veriyordu. Kürsüde hediyeyi aldım daha sonra kullanmayacağım için masaya bıraktım. Madalya ve kupamı alarak doping kontrolü için odaya doğru yürüdüm. Bu sırada koridora girerken Tacettin Özerler bir anda arkamdan gelerek beni itekledi. Bana, 'Sen kimsin, benim hediyemi almıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. O an sessiz kaldım, şok oldum. O sırada kolumdan tutup savurdu ve kapıya çarpıp vurdu. Eliyle yüzüme ve vücuduma vurmaya devam etti. Bunlar olurken sesimizi duyan bazı sporcular ve federasyon yöneticileri araya girdi. Buna rağmen küfür etmeye devam etti. O sırada da bana vurmaya çalışıyordu. Bana 'A... koyduğum, sen kendini ne sanıyorsun, senin avradını gelmişini geçmişini s...., dopingçi pislik' gibi şu an hatırlayamadığım ağza alınmayacak küfürler savurmaya devam etti."



"MORLUKLARI MAKYAJLA KAPATTIM"

Yıllarını spora vermiş bir kadın olduğunu anlatan Tuğba Zehir, "Kadına şiddete hayır' dediğimiz bu günlerde üstelik milli bir sporcu olarak darp edildim, hakarete uğradım. Sebebi de verdiği hediyeyi almamam. Kadın olarak yaşadıklarımın hesabını mahkemede arayacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Yüzümde ve göğsümde morarmalar, çizikler meydana geldi. Aynı zamanda sol omzunda kas zedelenmesi oldu. Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcuyum. Olimpiyat kampı için Trabzon'a gideceğim. Ama omzumdan sakatlandım. Yanağım mor. Makyaj malzemesiyle kapamak zorunda kaldım" dedi.