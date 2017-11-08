 "Sezonun son müsabakasında iyi sonuç bekliyoruz" – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    "Sezonun son müsabakasında iyi sonuç bekliyoruz"

    "Sezonun son müsabakasında iyi sonuç bekliyoruz"

    Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ''Genç sporculara yapılan yatırımın meyvelerini almak, Türk sporunun geleceği adına bizleri çok mutlu ediyor'' dedi.

    Karadağ'ın Başkenti Podgorcia'da 10-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda hadef madalya. 2017 yılının son karşılaşmasına katılacak 23 Yaş Altı Milli Takımdan başarılı sonuçlar beklediklerini ifade eden Başkan Huysuz, "Bu şampiyona öncesi Milli Takıma girecek kadın sporcular için seçme gerçekleştirdiklerini ve ardından da Tekirdağ'da yararlı bir kamp dönemi geçirdik. Milli takımı oluşturan kadroda yer alan judocularımız, sezon boyunca katıldıkları müsabakalarda madalya elde eden isimlerden oluştu. Genç ve büyüklerden oluşan millilerimiz yılın son organizasyonlarından biri olan bu şampiyonada kürsüde yer alıp madalyalar elde edecek güce sahip. Bu açıdan baktığımız zaman, 2017 yılı içinde özellikle genç sporcularımızın başarılarının bu şampiyonaya da yansıyacağını düşünüyorum. Özellikle genç sporcularımızdan gelen başarılar, atılan adımların Türk sporu adına doğru bir gelecek için isabetli olduğunu görüyoruz. Bu gençlerimiz 2020 ve 2024 olimpik milli takımımızı oluşturacak sporcular. İnşallah, bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yılın son şampiyonasından beklentim madalyalar'' diye konuştu.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:31
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