"Sezonun son müsabakasında iyi sonuç bekliyoruz"
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ''Genç sporculara yapılan yatırımın meyvelerini almak, Türk sporunun geleceği adına bizleri çok mutlu ediyor'' dedi.
Karadağ'ın Başkenti Podgorcia'da 10-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda hadef madalya. 2017 yılının son karşılaşmasına katılacak 23 Yaş Altı Milli Takımdan başarılı sonuçlar beklediklerini ifade eden Başkan Huysuz, "Bu şampiyona öncesi Milli Takıma girecek kadın sporcular için seçme gerçekleştirdiklerini ve ardından da Tekirdağ'da yararlı bir kamp dönemi geçirdik. Milli takımı oluşturan kadroda yer alan judocularımız, sezon boyunca katıldıkları müsabakalarda madalya elde eden isimlerden oluştu. Genç ve büyüklerden oluşan millilerimiz yılın son organizasyonlarından biri olan bu şampiyonada kürsüde yer alıp madalyalar elde edecek güce sahip. Bu açıdan baktığımız zaman, 2017 yılı içinde özellikle genç sporcularımızın başarılarının bu şampiyonaya da yansıyacağını düşünüyorum. Özellikle genç sporcularımızdan gelen başarılar, atılan adımların Türk sporu adına doğru bir gelecek için isabetli olduğunu görüyoruz. Bu gençlerimiz 2020 ve 2024 olimpik milli takımımızı oluşturacak sporcular. İnşallah, bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yılın son şampiyonasından beklentim madalyalar'' diye konuştu.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:31
-
Düşmanını gördü!
Toplam 16
Yorum
Meth her yazınız ve tv deki yorumunuz buram buram fanatiklik kokuyor.o kdr savunmaya odaklısınız ki konusmalarınız yorumlarınız antipatik geliyor
-
G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 7
Yorum
eRol YABANCI SINIRLAMASINA KARŞIYIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 11
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ PFDK ARTIK BEŞİKTAŞ A GÖZÜN ÜSTÜNDE KAŞ VAR DİYE HER HAFTA İLGİSİZ CEZALAR KESECEK HERHALDE BÜYÜK BEŞİKTAŞ OLMAK BÖYLE ZORLU BİR ŞEY
"Sezonun son müsabakasında iyi sonuç bekliyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.