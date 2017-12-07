Jimnastik salonunun açılışı yapıldı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan ÇAM yapmış olduğu konuşmasında yapılan alan taramalarında bin 500'ün üzerinde öğrenciye ulaşıldığını ve bu öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı branşlarda spor dallarına yönlendirildiğini belirtti. Aynı zamanda Havran Kaymakamı Şeref Aydın'a, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'a, projeye desteklerinden dolayı Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Havran İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve Havran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teşekkürlerini iletti.
Havran Kaymakamı Şeref Aydın tarafından salonun oluşturulmasında emeği geçen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'a ve hayırsever kurumlara teşekkür plaketi verildi.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından ise salonun oluşturulmasına ve kursiyerlerin tespitinde gösterdikleri yoğun çabalardan dolayı hayırsever vatandaşlara ve kurs görevlilerine teşekkür plaketlerini verdi ve emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ise "Sporla Erdemli Gençlik, Sağlıklı Gelecek Projesi" ile yüzlerce öğrencimize düzenli spor yapma ve kendilerini geliştirme imkanı sağlayacağız. Projeye başından itibaren destek olan ve koordinasyonu sağlayan Kaymakamlığımıza, öğrencilerimizin taşınmasını üstlenen Belediye Başkanlığımıza, Spor Salonunu tahsis eden ve projeyi uygulamaya sokan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, proje ortağı diğer kurumlarınıza, kursları açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze, öğrencilerimizi spor etkinliklerine yönlendiren Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin bu proje ile spora yönelerek kötü alışkanlıklardan korunup bedenen ve ruhen dengeli, mutlu kişiler olacağına inanıyoruz."
Havran Kaymakamı Şeref Aydın "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, İlçemizin sportif çalışmalarına getirdikleri heyecanlı ve yeni anlayış için tebrik ediyor çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yeni sürecin çok güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum. Bugün açılışını yapmış olduğumuz jimnastik salonumuza malzeme desteğinde bulunan firmalarımıza ve değerli esnaflarımıza, bizlere desteklerini esirgemedikleri için ve bundan sonra yapılan çalışmalarda da desteklerinin devam edeceğini düşünerek kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte çocuklarımızı daha güzel bir geleceğe, hep birlikte hazırlayarak güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Yine bu çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen değerli Belediye Başkanımıza, Belediye çalışanlarına, salonun ve kursların hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." Dedi.
Jimnastik salonundan haftanın her günü Havran Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara katılan öğrencileri yararlanabilecek. Salondan 102 basketbol, 143 futbol, 23 voleybol, 56 jimnastik, 37 tekvando, 25 güreş, 28 tenis kursiyeri ilk etapta eğitimlerine devam ediyorlar.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:15
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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