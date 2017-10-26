Ayşe Begüm Onbaşı, 10 günde 5 altın madalya kazandı

İtalya’da geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonu olan Aerobik Jimnastik’in Türkiye’deki bir numaralı ismi Ayşe Begüm Onbaşı, 10 günde katıldığı turnuvalarda 5 altın madalya kazandı.

Türkiye'nin gelecek vaat eden sporcuları arasında yer alan ve alanında ülkenin zirvesinde bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına yenisini ekledi. Geçtiğimiz ay İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 2016'da Güney Kore'de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu'nun ardından kalitesini ispatlayan Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Türkiye ve Bulgaristan'da, üstelik çok kısa bir sürede rakiplerine şans tanımadı.



Büyük ödüle layık görüldü

Eskişehir'de gerçekleştirilen Aerobik Jimnastik Federasyon Kupası'nda rüzgar gibi esen Ayşe Begüm, üç altın madalya birden elde etti. Önce 15-17 yaş kategorisinde tek kadınlarda birinci olan genç sporcu, sonra da çiftler kategorisinde Mehmet Ercoş ile, trio kategorisinde ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte podyumun ilk sırasında yer aldı. Bulgaristan'da ise Ayşe Begüm, tek bayanlarda altın, çiftlerde de Mehmet Ercoş ile altın madalya kazandı.



Ayşe'nin başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Genç isim, FIG Aerobik Cimnastik Teknik Komitesi Başkanı Maria Mineva anısına yarışmanın en yüksek notlu sporcusuna verilen büyük ödüle de layık görüldü.