Ayşe Begüm Onbaşı, 10 günde 5 altın madalya kazandı
İtalya’da geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonu olan Aerobik Jimnastik’in Türkiye’deki bir numaralı ismi Ayşe Begüm Onbaşı, 10 günde katıldığı turnuvalarda 5 altın madalya kazandı.
Büyük ödüle layık görüldü
Eskişehir'de gerçekleştirilen Aerobik Jimnastik Federasyon Kupası'nda rüzgar gibi esen Ayşe Begüm, üç altın madalya birden elde etti. Önce 15-17 yaş kategorisinde tek kadınlarda birinci olan genç sporcu, sonra da çiftler kategorisinde Mehmet Ercoş ile, trio kategorisinde ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte podyumun ilk sırasında yer aldı. Bulgaristan'da ise Ayşe Begüm, tek bayanlarda altın, çiftlerde de Mehmet Ercoş ile altın madalya kazandı.
Ayşe'nin başarıları bununla da sınırlı kalmadı. Genç isim, FIG Aerobik Cimnastik Teknik Komitesi Başkanı Maria Mineva anısına yarışmanın en yüksek notlu sporcusuna verilen büyük ödüle de layık görüldü.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:36
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
Ayşe Begüm Onbaşı, 10 günde 5 altın madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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