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Haberler İtalya Serie A Inter 0-3 Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET (İtalya Kupası)

Inter 0-3 Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET (İtalya Kupası)

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Inter'e konuk olan Milan, maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 00:04
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Inter 0-3 Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET (İtalya Kupası)

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Inter'e konuk olan Milan, maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Milan, 36. dakikada Luka Jovic'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

50. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Jovic, farkı 2'ye çıkarttı.

85. dakikada Tijani Reijnders'ın golü ile skor belirlendi ve Milan, kupadaki "Milano derbisini" 3-0 kazandı.

Eşleşmenin toplam skoru 4-1 Milan lehine oldu.

Kırmızı siyahlı ekip, Bologna-Empoli eşleşmesinin galibi ile final maçına çıkacak.

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