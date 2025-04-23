Inter 0-3 Milan | MAÇ SONUCU-ÖZET (İtalya Kupası)

İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Inter'e konuk olan Milan, maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Milan, 36. dakikada Luka Jovic'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
50. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Jovic, farkı 2'ye çıkarttı.
85. dakikada Tijani Reijnders'ın golü ile skor belirlendi ve Milan, kupadaki "Milano derbisini" 3-0 kazandı.
Eşleşmenin toplam skoru 4-1 Milan lehine oldu.
Kırmızı siyahlı ekip, Bologna-Empoli eşleşmesinin galibi ile final maçına çıkacak.