Kenan Yıldız'dan şık gol!

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Lecce'yi konuk etti. Mücadelede milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı klas golle bir kez daha adından söz ettirdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Kenan Yıldız, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Genç yeteneğin bu golüyle Juventus, skoru 2-0'a taşıdı.

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