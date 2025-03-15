Milan 2-1 Como (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan ile Como karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Pulisic ve 75. dakikada Reijnders kaydetti. Como'nun tek golüyse 33. dakikada Da Cunha'dan geldi.

DELE ALLI 81'DE GİRDİ 90+1'DE ATILDI

Son olarak Beşiktaş forması giyen ve 1.5 yıl kulüpsüz kaldıktan sonra ara transfer döneminde Como'ya transfer olan Dele Alli, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Mücadelenin 81. dakikasında oyuna dahil olan İngiliz futbolcu, 90+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 47'ye yükseltirken, Como 29 puanda kaldı.