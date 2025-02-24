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Haberler İtalya Serie A Roma-Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Roma-Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Roma ile Monza 26. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 12:50
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Roma-Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Roma-Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma-Monza maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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