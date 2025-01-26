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Haberler İtalya Serie A Milan 3-2 Parma (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Milan 3-2 Parma (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Milan sahasında Parma'yı 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 16:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 16:35
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Milan 3-2 Parma (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Milan, İtalya Serie A'nın 22. haftasında sahasında Parma'yı 3-2 mağlup etti.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Christian Pulisic (P), 90+2. dakikada Tijani Rejinders ve 90+5. dakikada Samuel Chukwueze'den geldi. Parma'nın gollerini ise 24. dakikada Matteo Cancellieri ve 80. dakikada Enrico Del Prato kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Milan, Serie A'da 34 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı. Parma ise 20 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Serie A'nın 23. haftasında Milan derbide Inter'i sahasında ağırlayacak, Parma ise sahasında Lecce'yi ağırlayacak.

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