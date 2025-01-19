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Haberler İtalya Serie A Inter 3-1 Empoli (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Inter 3-1 Empoli (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter sahasında Empoli'yi 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 01:51
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Inter 3-1 Empoli (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Inter, İtalya Serie A'nın 21. haftasında sahasında Empoli'yi 3-1 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Lautaro Martinez, 79. dakikada Denzel Dumfries ve 89. dakikada Marcus Thuram'dan geldi. Empoli'nin golünü ise 83.dakikada Sebastiano Esposito kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle süre alamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter, Serie A'da 47 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Empoli ise 20 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

Serie A'nın 22. haftasında Inter, Lecce deplasmanına konuk olacak, Empoli ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

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