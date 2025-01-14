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Haberler İtalya Serie A Como 1-2 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Como 1-2 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Milan, Como'ya konuk olduğu mücadelede zorlu bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 22:44
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Como 1-2 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Milan, Como'ya konuk olduğu mücadelede zorlu bir geri dönüşe imza attı. Como'nun 60. dakikada gelen golüne rağmen pes etmeyen Milan, 71. ve 76. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 60. dakikasında Assane Diao'nun attığı golle ev sahibi Como 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Milan, 71. dakikada Theo Hernandez'in şık golüyle eşitliği yakaladı. Golden yalnızca beş dakika sonra sahneye çıkan Rafael Leao, takımını öne geçiren golü atarak skoru 2-1'e getirdi.

Maçın geri kalan bölümünde Como'nun çabaları sonuç vermedi ve Milan, bu kritik mücadelede üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla Milan, Serie A'da 31 puana yükselirken, Como 19 puanda kaldı. Milan, üst sıralara doğru yükselme mücadelesini sürdürürken Como alt sıralardan uzaklaşma şansını değerlendiremedi.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Juventus deplasmanına konuk olacak. Como ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.

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