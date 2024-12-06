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Haberler İtalya Serie A Atalanta 2-1 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET

Atalanta 2-1 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET

Atalanta, İtalya Serie A'nın 15. haftasında Milan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Milano temsilcisini 2-1 mağlup etti. | Son dakika spor haberler

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 01:08
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Atalanta 2-1 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı konuk etti. Gewiss Stadyumu'ndaki maçı Atalanta 2-1 kazandı.

Atalanta, 12. dakikada Charles De Ketelaere ile öne geçti. Milan bu gole 22. dakikada Alvaro Morata ile cevap verdi. Atalanta, Ademola Lookman'ın 87'de attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atalanta, ligdeki galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve 34 puana yükseldi. Milan, 22 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Cagliari deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Genoa'yı konuk edecek

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