Atalanta 2-1 Milan | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı konuk etti. Gewiss Stadyumu'ndaki maçı Atalanta 2-1 kazandı.

Atalanta, 12. dakikada Charles De Ketelaere ile öne geçti. Milan bu gole 22. dakikada Alvaro Morata ile cevap verdi. Atalanta, Ademola Lookman'ın 87'de attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atalanta, ligdeki galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve 34 puana yükseldi. Milan, 22 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Cagliari deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Genoa'yı konuk edecek