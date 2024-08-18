Cagliari 0 - 0 Roma (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın ilk haftasında Cagliari, evinde Roma'yı ağırladı.

Maçın ilk yarısında iki tarafın da gol girişimleri sonuca ulaşmadı ve devre arasına 0 - 0'lık beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda Roma, dakika 61'de E. Le Fee yerine T. Baldanzi'i ve dakika 69'da N. Zalewski yerine P. Dybala'yı oyuna aldı.

Cagliari cephesinde oyuncu değişiklikleri 72. dakikada gerçekleşti. M. Prati ve Z. Luvumbo yerine M. Adopo ve L. Pavoletti oyuna dahil oldu.

A. Deiola, dakika 84'te sarı kart gördü.

Dakika 86'da Cagliari'de G. Lapadula, R. Piccoli yerine oyuna girdi.

Roma, dakika 90'da M. Soule ve A. Dovbyk'u oyundan aldı ve yerlerine S. El Shaarawy ve T. Abraham'ı oyuna aldı.

Cagliari'de Paulo, 90+2 de sarı kart gördü.

İkinci yarıda da gol üretilmeyen maçta iki takım puanları paylaşmakla yetindi.