Juventus 2-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kenan Yıldız'lı Juventus evinde kazandı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Juventus ile Monza karşı karşıya geldi.

Ev sahibi, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Federico Chiesa ve 28. dakikada Alex Sandro kaydetti.

Öte yandan Monza'da takımda Alessio Zerbin, mücadelenin 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

KENAN YILDIZ 87 DAKİKA OYNADI

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 87 dakika sahada kaldı.

Juventus bu sonuçla 71 puanla sezonu noktaladı. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Monza ile 45 puanla sezonu tamamladı.