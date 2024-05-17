Haberler İtalya Serie A Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 19:33
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Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen çarşamba günü oynanan İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.

İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.

Maçın 90+5. dakikasında bir pozisyonda hakeme sert tepkisinden ötürü Allegri, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart gören İtalyan teknik adam, ceket ve kravatını saha kenarında çıkartıp yere atarak soyunma odasına gitmişti.

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