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Cagliari 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

Juventus, İtalya Serie A'nın 33. haftasında deplasmanda Cagliari ile kozlarını paylaştı. Torino ekibi rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 23:53
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Cagliari 2-2 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Juventus deplasmanda Cagliari ile kozlarını paylaştı.

Juventus rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Konuk ekibin golleri 61'de Vlahovic ve 87. dakikada Cagliari'den Dossena'nın kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Ev sahibi Cagliari'nin gollerini ise 30. dakikada penaltıdan Gaetano ve 36. dakikada yine penaltıdan Mina kaydetti.

Bu maçın ardından Juventus ligde 64 puanla 3. sırada yer aldı.

Cagliari ise 32 puanla 14. sırada bulunuyor.

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