Ballon d’Or’u kazanır

Juventus Teknik Direktörü Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti. Allegri, "Kenan'nın harika teknik nitelikleri var. Bizimle yaptıklarından memnunum" dedi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, takımın kalecisi Szczesny'nin, "Bir arkadaşımla Kenan'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim. İddiayı kazanacağıma eminim" açıklamalarının hatırlatılmasının ardından, "Umarım Szczesny kazanır" yanıtını verdi.