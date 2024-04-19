Haberler İtalya Serie A Ballon d’Or’u kazanır

Ballon d’Or’u kazanır

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ballon d’Or’u kazanır
Juventus Teknik Direktörü Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti. Allegri, "Kenan'nın harika teknik nitelikleri var. Bizimle yaptıklarından memnunum" dedi. 56 yaşındaki çalıştırıcı, takımın kalecisi Szczesny'nin, "Bir arkadaşımla Kenan'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim. İddiayı kazanacağıma eminim" açıklamalarının hatırlatılmasının ardından, "Umarım Szczesny kazanır" yanıtını verdi.
DİĞER
Müge Anlı’ya çıkan Dilara’dan bir hamle daha geldi! Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA testi sahte mi?
CANLI TAKİP | İsrail'den misilleme: İran'da patlama sesleri duyuluyor
F.Bahçe'de gündem yeniden Martial!
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ataman’ın acı günü
Büyük onur
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
MAGNUM'DAN İLK AÇIKLAMA!
TEKNOFEST 2024 ne zaman, hangi ay?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:35
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması 01:35
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:29
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:20
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:20
Daha Eski
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:20
B. Leverkusen İngiltere'de turladı! B. Leverkusen İngiltere'de turladı! 01:20
Liverpool'dan buruk galibiyet! Liverpool'dan buruk galibiyet! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:19
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:16
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:15