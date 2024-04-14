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Udinese Roma maçı tatil edildi! Ndicka kalbini tutarak yere yığıldı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese sahasında Roma'yı konuk etti. Karşılaşmanın 82. dakikasında Romalı futbolcu Evan Ndicka, kalbini tutarak kendini yere bıraktı ve sedyeyle dışarı çıkarıldı. Udinese - Roma maçı tatil edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:37
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Udinese Roma maçı tatil edildi! Ndicka kalbini tutarak yere yığıldı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.

Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

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