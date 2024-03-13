Kenan Yıldız'dan büyük sıçrama! Öyle bir değere bindi ki...

İtalya Serie A ekibi Juventus'un formasını terleten milli futbolcu Kenan Yıldız bu sezon gösterdiği performansla futbolseverleri kendisine hayran bırakırken oyuncunun bu istikrarı piyasa değerine de yansıdı. İşte detaylar...
18 yaşındaki Kenan Yıldız bu sezon Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Futbolcu, A Milli Takım için büyük bir umut kaynağı haline geldi.
Kenan başarılı futboluyla İtalyan devi Juventus'ta sık sık forma şansı bulurken oyuncuyla ilgili flaş gelişme yaşandı.
Transfermarkt, İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın haziranda 1 milyon euro olan piyasa değeri, aralık ayında 10 milyon euroya yükseltilmişti. Bir kez daha değerini arttıran 18 yaşındaki genç yetenek 9 ayda 30 kat değer kazanmış oldu.
EN FAZLA DEĞER KAZANAN FUTBOLCU!
Piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kenan, 20 milyon euroluk değer artışıyla Serie A'nın bu güncellemesinde en fazla değer kazanan isim oldu.
HAKAN İLE ZEKİ'NİN DEĞERİ SABİT KALDI
Diğer yandan Inter formasını terleten Hakan Çalhanoğlu'nun 40 milyon euro ve Roma'da oynayan Zeki Çelik'in 6 milyon euroluk piyasa değeri sabit kaldı.