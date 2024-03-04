Inter 2-1 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Inter ile Genoa karşılaştı. Zorlu maçı Inter 2-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kristjan Asllani ve 38. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 54. dakikada Johan Vasquez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste dokuzuncu kez kazanan lider Inter, puanını 72 yaptı ve en yakın rakibi Juventus ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı. Genoa ise 33 puanda kaldı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.