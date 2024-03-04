Haberler İtalya Serie A Inter 2-1 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter 2-1 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter, İtalya Serie A'nın 27. haftasında evinde konuk ettiği Genoa'yı 2-1 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kristjan Asllani ve 38. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 54. dakikada Johan Vasquez'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 01:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter 2-1 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Inter ile Genoa karşılaştı. Zorlu maçı Inter 2-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kristjan Asllani ve 38. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Genoa'nın tek golü ise 54. dakikada Johan Vasquez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste dokuzuncu kez kazanan lider Inter, puanını 72 yaptı ve en yakın rakibi Juventus ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı. Genoa ise 33 puanda kaldı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

DİĞER
"Haber spikeriyle de ilişkisi vardı" Ebru Gündeş'in yeni kocası Murat Özdemir hakkında şoke eden iddia! Eski eş Selin Kabaklı bombaları patlattı
Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama!
Antalyaspor kötü gidişe son verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli Juve'yi devirdi!
Verona 3 puanı tek golle aldı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Mart rakamları
İstanbul yarın okullar tatil mi?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter şampiyonluğa koşuyor! Inter şampiyonluğa koşuyor! 01:07
Arsenal gol oldu yağdı! Arsenal gol oldu yağdı! 01:03
Sergen Yalçın: Bu galibiyet bize nefes aldırdı! Sergen Yalçın: Bu galibiyet bize nefes aldırdı! 23:12
Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! 22:46
Fırtına Akdeniz'de kayıp! Fırtına Akdeniz'de kayıp! 22:00
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Antalyaspor kötü gidişe son verdi! 21:55
Daha Eski
Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata! Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata! 20:59
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! 20:04
A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! 19:00
Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! 18:41
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! 18:33
Antalyaspor - Gaziantep | CANLI Antalyaspor - Gaziantep | CANLI 18:13