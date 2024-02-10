Haberler İtalya Serie A Roma 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

Roma 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Roma evinde A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 4-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Acerbi, Thuram, Angelino (K.K) ve Bastoni kaydetti. Roma'nın golleri Mancini ve El Shaarawy'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 22:02
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Roma 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

Roma ile Inter, İtalya Serie A'nın 24. haftasında kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Marco Guida düdük çaldı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Inter 3 puanı hanesine yazdırdı şampiyonluk yürüşünü sürdürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri Acerbi, Thuram, Angelino (K.K) ve Bastoni kaydetti. Roma'nın golleri Mancini ve El Shaarawy'den geldi.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Inter puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Roma ise 38 puanda kaldı.

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