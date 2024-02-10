Roma 2-4 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

Roma ile Inter, İtalya Serie A'nın 24. haftasında kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Marco Guida düdük çaldı.
Karşılaşmayı 4-2 kazanan Inter 3 puanı hanesine yazdırdı şampiyonluk yürüşünü sürdürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri Acerbi, Thuram, Angelino (K.K) ve Bastoni kaydetti. Roma'nın golleri Mancini ve El Shaarawy'den geldi.
A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Inter puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Roma ise 38 puanda kaldı.