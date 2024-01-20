Roma 2-1 Hellas Verona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Roma ile Hellas Verona kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku ve Lorenzo Pellegrini kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Michael Folorunsho'dan geldi. Ayrıca konuk takım Milan Djuric'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı.
Daniele De Rossi Roma'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
3 maç aradan sonra galip gelen ROma 32 puana yükseldi. Verona ise 17 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Roma deplasmanda Salernitana ile karşılaşacak. Verona ise sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.