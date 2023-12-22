Haberler İtalya Serie A Salernitana 2-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Salernitana 2-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Salernitana evinde Milan'ı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 01:11
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Salernitana 2-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Salernitana ile Milan kozlarını paylaştı.

Milano ekibi, rakibiyle son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Salerntana'nın golleri 42. dakikada Federico Fazio ve 63. dakikada Antonio Candreva'dan gelirken, Milan'ın gollerini 17. dakikada Fikayo Tomori ve 90. dakikada Luka Jovic kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Vincenzo Fiorillo, 90+4. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, Salernitana puanını 9'a çıkardı.

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