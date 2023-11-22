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Varadona'ya zam

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, ‘Varadona’ lakaplı 22 yaşındaki Gürcü yıldızları Kvaratskhelia’nın maaşında artırım yapacak. 1.3 milyon euro’luk gelirini katlayacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Varadona'ya zam

İtalyan devi Napoli'nin geçen sezon şampiyonluğunda büyük rol oynayan Kvaratskhelia'ya Avrupa'dan ilgiler artıyor. İtalyan basını, için kulübe birçok ilgi yazısının gelmesinin ardından Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in, Gürcü oyuncu için harekete geçtiğini öne sürdü. De Laurentiis'in, mevcut maaşı 1.3 milyon euro olan Kvaratskhelia'nın maaşında ciddi bir artırıma giderek 22 yaşındaki yıldızı takımda tutmak istediği belirtildi. Ancak kontratı 2027'de bitecek olan Varadona'nın maaşında zam kararına rağmen sezon sonunda kendisine gelecek cazip teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Napoli'de bu sezon 15 maça çıkan Kvaratskhelia, 3 gol ve 5 asist katkısı sağladı.

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