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Roma galibiyeti unuttu!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Roma'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:47
Roma galibiyeti unuttu!

İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında Roma ile Salernitana kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Salernitana'nın gollerini Antonio Candreva ve Boulaye Dia kaydetti. Roma'nın golleri ise Stephan El Shaarawy ve Nemanja Matic'ten geldi. Ayrıca ev sahibinde Roger Ibanez'in attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Roma'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 60 puana yükseldi. Salernitana ise 39 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Roma deplasmanda Fiorentina'yı konuk olacak. Salernitana ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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