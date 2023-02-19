Atalanta 1-2 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Gasperini yönetimindeki Atalanta TSİ 14.30'da başlayan mücadelede evinde Lecce'yi ağırladı.

Son haftalarda inişli çıkışlı bir dönem geçiren Atalanta, maçın henüz başlarında 4. dakikada Assan Ceesay'ın golüne engel olamadı ve karşılaşmada 1-0 geriye düştü. İlk yarısı 1-0 Lecce üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Lecce 74. dakikada Alexis Blin ile skoru 2-0'a taşıdı. Atalanta bu gole 87. dakikada sezonun kendileri adına yeni yıldızı Rasmus Hojlund ile karşılık verdi ancak onlar adına yeterli olmadı ve maç 2-1'lik Lecce galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Atalanta 41 puanda kalırken, Lecce ise puanını 27'ye yükselterek kümede kalma savaşında biraz daha rahatlamış oldu.

MERİH DEMİRAL 11'DE BAŞLADI!

Milli oyuncumuz Merih Demiral 11'de başladığı mücadeleni 75. dakikasında yerini Palomino'ya bıraktı.